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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Kemal Coşkun’un cenaze törenine katıldı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir hastanede tedavisi devam eden ve dün hayatını kaybeden iş adamı Kemal Coşkun'un cenazesine katılmak üzere Fatih Camii'ne geldi. Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, iş dünyasından isimler, ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze töreni öncesinde Coşkun'un ailesi taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemal Coşkun'un naaşı defnedilmek üzere Eyüpsultan'daki Işıklı Köyü Mezarlığı'na götürüldü.

Caner Sönmez - Davut Has

 

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