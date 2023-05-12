Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul, bu ülkenin yönetimini kasetle ele geçirme operasyonlarına geçit vermemiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahçelievler'de vatandaşlarla buluştu. Düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan muhalefeti eleştirerek “Türk siyasi tarihinin en büyük mitingi olan Atatürk Havalimanı mitingimiz İstanbul seçimlerindeki tercihini şimdiden ilan etmiştir. İstanbul ne dedi. ‘Türkiye yüzyılı' dedi. İstanbul terör örgütlerinden medet umanlara karşılık ‘birlik ve beraberlik' demiştir. İstanbul, koltuğuna kasetle oturanların bu ülkenin yönetimini kasetle ele geçirme operasyonlarına geçit vermemiştir. İstanbul tefecilere ülkesini teslim etmek isteyenlere, ‘istiklal ve istikbal' diyerek mukabelede bulunmuştur. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. Buna inandınız mı? Bay bay Kemal sen avucunu yalarsın. Tefeci tefeciye kuruş vermez. Esrar eroin kaçakçılarından götürdüğü paralarla Londra tefecilerinden para alacak. Bu ne menem iştir. Bunun yanındaki akıl hocalarından da yoğurt olmaz. Tefeci böyle kalkıp da kül yutar mı? İstanbul evlatlarının geleceğini örgütlerin, sapkın akımların eline bırakmak isteyenlere eyvallah etmemiştir” ifadelerini kullandı.

“Günlerdir tehditler, şantajlar, kasetler havada uçuşuyor”

Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “Bunlar kurdukları masanın etrafından dökülüyor. Öyle bir faşizm iklimi oluşturdular ki kendi içlerinde bile en küçük ayrılığına tahammül edemiyorlar. Masadaki hanımefendinin ‘kumar masası' diyerek oradan kalktığında başına gelenleri gördünüz. Bir önceki sesçimde bizimle yarışan isme yapılanları gördünüz dimi? Günlerdir tehditler, şantajlar, kasetler havada uçuşuyor. Sonunda ne oldu adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. 2018 yılında bu kişi ile Cumhurbaşkanlığı yarışı yaptık. Ne oldu şimdi? Muharrem Bey'e ‘tekrar gel' diyorlar. Muharrem Bey de tabii elinin tersi ile bunları itti. Çünkü burada yapılan bazı kalleşlikler var. Onları tabii şimdi bilemiyoruz. Kalkıp sulu şakalar yapar gibi masaya çağırıyorlar. Gerekli cevabı o da kendilerine verdi. Biz yarışırken kendisi ile ilgili ne kaset ne başka bir iddia gündeme gelmedi. Ne zaman ki Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu, hepsi yaşandı. Tek başına bu tablo bile ülkede kaset kumpaslarının gerisindeki silueti görmeye yeter. Başka numaralar da dönüyor. Bu numaraların arkasında FETÖ var. FETÖ'cülerin oyunu bu. Bu oyunu şimdi de Muharrem Bey'e oynadılar” şeklinde konuştu.

“Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış”

CHP'nin geçmişinin de kirli olduğunu aktaran Erdoğan, “Siyaseti böylesine çirkinleştirenlerin ülkeye temiz yönetim vaadi kadar gülünç bir şey olabilir mi? Bunlar taktiği FETÖ'den aferini Batı'daki tefecilerden bekliyor. Kader ortağı olarak kendilerine topladıkları partileri seçtiklerini sanıyorlar. Ancak bay bay Kemal kendine kader ortağı olarak terör örgütlerini ve onları iplerini ellerinde tutanları seçmiş. Bunların yerli ve milli hassasiyetlerinin olmadığını zaten biliyorduk, ama bu derece gözlerini karartmalarını beklemiyorduk. ‘Artık bu kadarı da olmaz' dediğimiz ne varsa hepsini yaptılar. Sürekli değiştiğini söyleyen bay bay Kemal ve kader ortakları artık gerçek yüzlerini gizleyemiyorlar. Günlerdir bazı kasetlerin nasıl montaj, nasıl uydurma, nasıl yapay zeka ürünü olduğunu anlatıp duruyorlar. Biz de ‘Bunların derdi ne?' diye merak ediyorduk. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış. Bir de ülkemizin uluslararası çıkarların zarar vermeye kalacak kadar yüzsüzleşiyorlar. Kendi ortakları bir hanımefendiyi üç günde canından bezdirenlerin eski adaylarını şantajla çekilmek zorunda bırakmalarına niçin şaşırıyoruz. Terör örgütleri ile ortaklık kuranların, insanların haysiyet cellatlığına soyunmalarının neyine şaşırıyoruz. Ülkenin tüm mille değerlerini yabancılara peş kek çekme sözü verenleri bunun için her yolu kullanmalarının neyine şaşırıyoruz. Eskiler otu çek köküne bak derler. Bay bay Kemal'in kökü ne ki yapıkları farklı olsun” açıklamalarında bulundu.

“Milletimiz bunları emekliye ayıracak”

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: “CHP'yi de kurdukları masayı da teslim almış olabilirler. Bazı belediyeleri bir şeklide teslim almış olabilirler, ama milletimiz ülkenin yönetimini onlara bırakmaz. Biz 2002'de iktidara gelirken bu ülkede artık hiçbir şey, artık eskisi gibi olmayacak demiştik. Muhalefet için 14 Mayıs'tan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Milletimiz bunları emekliye ayıracak ve Türkiye yüzyılına layık yeni isimlerin önünü açacak. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Bunun için seçim gününe kadar daha çok çalışmalıyız. Buradan ayrıldıktan sonra Pazar günü için hala kafası karışık olan bir akrabanızı, dostunuzu bulacaksınız. Kendisine selamımı söyleyin. Pazar gününün Türkiye Yüzyılı için niçin önemli olduğunu anlatmanızı istiyorum. Her akşam telefonunuzu elinize arayarak ahbaplarınızı arayıp Pazar günü aynı sözü onlardan da almalısınız. Şayet bunu yaparsak Pazar günü bu seçimi Allah'ın izni ile rekor bir oyla bitirmemizin önünde bir mani kalmaz” dedi.

Volkan Kayalar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.