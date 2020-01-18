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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ray Kaynak Töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık. Onların hayalleri bile ulaşamaz bizim ulaştığımız yerlere. İsteseler de istemeseler de biz millete hizmete devam edeceğiz"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray ve Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek olan 'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarını tamamladık."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet bir şehrimizin hizmete ihtiyacı varsa biz orada oy oranına bakmayız. İstanbul'un projeleri bu kentin mahalli yönetimine bırakılamayacak kadar önemlidir."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belediyeler görevlerini yerine getirmiyor diye halkımızın mağduriyetine göz yumacak değiliz. Amacımız kimseyi rencide etmek değil, halka hizmet eden herkese destek vermekle görevli olduğumuzu biliyoruz."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Bu projeye millet destek verdi. Bu tartışma icraat yapanlarla onu engellemek isteyenler arasındadır. Kalkmışlar hala Montrö diyorlar. Hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı projelerin önünün kesilmesine izin vermeyeceğiz."

 

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