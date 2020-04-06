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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da 2 salgın hastanesi yapılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da 2 salgın hastanesi yapılacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da 2 salgın hastanesi yapılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmının bin odalı hastane yapılacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

-Ücretsiz maske ulaştırmakta kararlıyız.

-Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir

-Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe'deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz.

-2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştıracağız

-KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize Nisan Mayıs ve Haziran'daki ödemelerde erteleme imkanı getiriyoruz.

-Kampanya hesaplarında toplanan meblağ şu ana kadar 1 milyar 500 milyon TL'yi buldu

-İnfaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır

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