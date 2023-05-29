Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

"Anadolu'nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum."

Hülya Keklik

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