Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsveç 73 teröristin Türkiye'ye teslim edilmesi için söz verdi'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

- Bugün bize karşı kullanılan silahların yarın başka müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının hiçbir garantisi yoktur.

- PKK-YPG, FETÖ ve DEAŞ'ın kanlı yüzünü muhataplarımıza anlatmış olduk.

- İsveç 73 teröristin Türkiye'ye teslim edilmesi için söz verdi.

- Gerek Putin ile gerekse Zelenskiy ile bu hafta sonu önümüzdeki hafta başında telefon diplomasimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Başlamış bir yol haritamız var. Bir an önce bu koridor işletmeye çalışacağız. 20 kadar bölgede gemilerimiz var bu gemilerle de bu ürünlerin tahliyesini üçüncü ülkelere de bunların naklini sağlamaya gayret edeceğiz.

- Başkan Biden elinden gelen adımları atacağını söyledi. Biden ile dün akşam yaptığımız görüşmeden sonra heyetlerimizi yine göndereceğiz. Orada cumhuriyetçilerle de görüşmeler yapmak sureti ile, onların desteğini almak suretiyle Biden'ın samimi gayretleri ciddi bir destek olacaktır. Gecikmeden bir heyeti ABD'ye göndereceğim.

- Parlamentomuzdan geçirmedikten sonra bu iş yürümez. İsveç ve Finlandiya üzerine düşenleri yerine getirmeli. Onlar bu görevleri yerine getirmeleri halinde parlamentomuza göndeririz. Yerine getirilmezse bunun parlamentomuza gönderilmesi söz konusu değil. Ben istedim oldu süreci değildir. Bunun bilinci içerisinde bu adımları atacaklar. PKK-YPG, FETÖ, terör örgütlerinin silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri bitirmesi lazım.

- Yunanistan'ın tutumu bizim siyaset anlayışımıza asla uymuyor. Son dönemde özellikle kedisine İstanbul'da verdiğim yemekten sonra bir teklifte bulundum. Biz aramızdaki ilişkileri ikili yapalım, üçüncü kişileri aranıza sokmayalım dedim. Buna göre ABD'de Senato'da yaptığı konuşma ile bizim bu anlaşmamız 2-3 hafta sonra tamamen tersine dönüştürdü. Sadece onunla kalmadı Davos'ta aynısını yaptı. Adalar, adacıklar. Buraya özel ziyaretler yapıp. Bu ziyaretlerde de silahlandırmak gibi gayretin içine girdi. Bu adalar, adacıklar ters olaydır. Oraları silahlandıramazsınız. Yunanistan böyle bir adımın içerisine girdi. ABD'nin burada üs kurma olayları, Rusya'ya karşı cevabı alınıyor. Benim halkım bunları yutmuyor.

- İsveç'in 73 teröristi teslim etmesi) Daha önce 60 teröristin iadesi konusunda bazı müzakerelerdeydiler. Şimdi ise bunu 73'e çıkardılar, bu müzakereler esnasında. Bu verdikleri sözü yerine getirecekler mi takipçisi olacağız.

- İsveç ve Finlandiya'nın verdiği sözler) Verilen söz yerine gelmezse o zaman sözleşmede ne varsa onun gereğini yerine getiririz. Bu teröristleri bize vereceğinizi söz veriyorsunuz, yasaları değiştireceğinizi söz veriyorsunuz. Bunlar yerine gelmezse. Verilen söz yerine gelecek. Şahsiyetli dış politika budur. Bu yerine gelmediği takdirde Türkiye de verilen söz neyse bunu tutar. İsveç de aynı şeyi söyledi, Finlandiya da sözlerini verecekler. Erdoğan sözünü tutmazsa, Erdoğan'a gereken hesap sorulur.

- Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu mücadele sonrası elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Üçlü muhtıra ile Türkiye PKK ve uzantılarıyla tam işbirliği, dayanışma, PYD, YPG'ye destek sağlamama taahhüdü.

-Bu adımların uygulamasını denetlemek üzere, daimi ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmıştır. Finlandiya ve İsveç, AB güvenlik mekanizmalarına ülkemizin en geniş katılımını destekleyeceğini beyan etmiştir. Türkiye'nin dile getirdiği hassasiyetlerimizin tamamı üçlü muhtıraya girmiştir. Türkiye ve NATO ile birlikte bu muhtıranın kazananı Finlandiya ve İsveç halkıdır. İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi.

- Müttefikler olarak terörle ilgili tutarlı adımlar atmamız şart. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke eden bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmadı. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu sürecinde yaşananlar Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur.

ABD'DEN F-16 TALEBİ

- Parlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Sayın Başkan (Biden) elinden gelen adımları atacağını söyledi. Geçen hafta geniş bir ekip Amerika'daydı. Gerek Cumhuriyetçiler gerek Demokratlar'la görüşmeler yaptılar. Biden ile dün yaptığı görüşmeden sonra heyetlerimizi göndereceğiz.

- Biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerlerine düşen görevi yerine getirecek. Bu görevlerini yerine getirmeleri halinde bunu parlamentomuza göndeririz. Yerine getirmezlerse parlamentomuza gönderilmesi söz konusu değil. Bu iş öyle süreci çok çabuk işleyen, 'ben istedim oldu' gibi bir süreç değil. Terör örgütlerinin silinip atılması lazım. Bununla ilgili yasal düzenlemeleri bitirmeleri lazım.