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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Covid-19 hastasının kızı Leyla ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Covid-19 hastasının kızı Leyla ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Covid-19 hastasının kızı Leyla ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’ten uçak ambulans ile yurda getirilen korona virüs hastası Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’ten getirilen Covid-19 hastasının kızı Leyla ile telefonda görüştü - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'te korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı halde tedavi altına alınmayan, daha sonra ise Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu ambulans uçakla yurda getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Leyla ile görüştüğü o anları sosyal medya hesabı Twitter'dan şu notla paylaştı: “Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz.”

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