Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturumuna katılmış, ardından bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, G20 Zirvesi'ne katılan lider ve eşleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan daha sonra yemeğe geçti.