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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede sağlık sorunları nedeniyle bir süre sonra Başbakanlık görevini bırakacağını açıklayan Şinzo Abe'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda şifa bulması temennisinde bulundu. Şinzo Abe'ye Türkiye-Japonya ilişkilerine yaptığı önemli katkılar için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin bundan sonra da güçlenerek ilerleyeceğine inandığını ifade etti.

Görüşmede, Türkiye-Japonya arasındaki iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi konusundaki kararlılık yinelenerek, bu yönde atılacak somut adımlar ele alındı.

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