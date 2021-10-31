Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden görüşmesi sona erdi

G20 Liderler Zirvesi nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 5 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANLIĞI: 'İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, görüşmenin pozitif bir atmosferde gerçekleştiği, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Görüşmede, iki liderin Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunduğu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iklim değişikliği konusunda karşılıklı olarak atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

BEYAZ SARAY: NATO MİSYONUNA KATKILARDAN DOLAYI TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmede Suriye, Afganistan, Libya, Doğu Akdeniz ve Güney Kafkasya konularını ele aldığı belirtildi.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat 5 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, liderlerin Suriye'deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaları ele aldığı kaydedildi.

Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarının genişletmesi ve anlaşmazlıkların etkin bir şekilde üstesinden gelme isteğinin altını çizdi" ifadeleri kullanılan açıklamada, Biden'ın Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıldır yaptığı katkılardan dolayı Türkiye'ye memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Erdoğan ve Biden görüşmesinin pozitif bir atmosferde gerçekleştiği, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.