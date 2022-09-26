Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yeni eğitim öğretim açılışını İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştirdik. Eğitimde 20 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetleri tekrar hatırlama imkanı bulduk.

Gençlerimizle bugünün ve geleceğin dünyasına dair ufuk turu yaparak 'oku, düşün, uygula, neticelendir' prensibimizi bir kez daha paylaştık.

Ülkemizin 81 vilayetinde ve ilçelerinde insanlarımızı ev sahibi yapmak için yürüttüğümüz konut projelerini yeni bir kampanya ile başlattık. Toplamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin işyerini kapsıyor. İlk etapta 250 bin konut, 100 bin konut arsası, 10 bin iş yerini iki yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz.

Talep toplama süreci önümüzdeki ay sonuna kadar devam edecek. İlk temeli 25 Ekim'de atıyoruz. Başvurusu sayısı 5 milyona dayanan kampanya Türkiye'nin bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut atılımı olacak.

Öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz yüksek öğrenim yurdunda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Böylece beslenme yardımını iki buçuk katlık bir artışla aylık bin 800 liraya yükseltiyoruz.

Salgınla başlayıp Ukrayna-Rusya savaşıyla devam eden süreçte gelişmiş ülkeler ne yapacaklarını şaşırmışken biz heddeflerimize doğru yürüdük. Pek çok diplomatik başarıya imza attık. 5 milyonun üzerinde tahıl ihracatını gerçekleştirdik.

Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir.

Çiftçilerimiz bundan sonra elektrik faturalarını aylık ödenmek yerine hasat sonunda ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödeyebilecek.

İstanbul'da Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki 7,4 kilometre uzunluğa sahip günlük 1,2 milyon yolcu kapasiteli Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının inşasını nihayete erdirdik.

Türkiye aile destek programı bütçesini 40 milyar liraya yükseltiyoruz.

Çiftçilerimiz, geçmiş dönem elektrik borçlarını, 5 yıla varan vade ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek.

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