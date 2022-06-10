İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili İBB meclis üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Beştepe'de gerçekleşen kabulde Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk de hazır bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ziyarete ilişkin; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe ‘de Kağıthane heyeti olarak ziyaret ettik. Ülkemizin geleceğini ilgilendiren 2023 ve 2024 seçimleri öncesi hedeflerini bizlerle paylaştı. İnşallah partimiz bu seçimlerden de açık ara galip olarak çıkacaktır. Bunun için var gücümüzle milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz'' dedi.

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