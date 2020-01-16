Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir diyenler şimdi aynı kampanyayı yürütüyor. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların projenin ne olduğu konusunda en küçük fikirleri yok. İstanbul Boğazı yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği üzerindeki yük ve insan trafiği baskısının sürekli arttığı bir yer haline dönüştü'' dedi.

Erdoğan, ''Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir. Bu yeni çıkmış bir proje değildir. Projenin jeoloji, jeo teknik araştırmalarının hepsi yapıldı. Dalga, deprem analizleri, çevresel etki süreçlerini bu süreç içerisinde tamamladık. Bunlar Marmaray için de aynı kampanyaları yaptılar. Kanal İstanbul projesinin finansmanı ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır'' ifadelerini kullandı.