Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazı işleme tesislerini havadan inceledi

Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması ve devreye alma töreni bu akşam başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören öncesi Filyos Limanı'na kurulan kara işleme tesislerini havadan inceledi. Erdoğan, ardından seyir terasında toplantı yaparak çalışmalar hakkında yakından bilgi aldı.

Onur Altındağ - Murat Sulucak - Emrecan Bayram - Ersin Turan

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