İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'e açılan Fatih sondaj gemisini selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'e açılan Fatih sondaj gemisini selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'e açılan Fatih sondaj gemisini selamladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatih sondaj gemisini uğurladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'e açılan Fatih sondaj gemisini selamladı - Tıkla İzle

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi olan ‘Fatih', Doğu Akdeniz'deki görevinin ardından bu sefer de Karadeniz'e açılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin menfaatlerini sadece 780 bin kilometre kare vatan toprağında değil, üç tarafımızda çevrili olan Mavi Vatan hattında da gözetiyor, koruyoruz. Fatih sondaj gemimize bu anlamlı günde başlayan görev yolculuğunda Rabbim'den muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisini uğurladığı anların görüntüsünü paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayırlı yolculuklar. Allah kazadan beladan muhafaza etsin” diyerek Fatih sondaj gemisini uğurladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.