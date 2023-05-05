Cumhurbaşkanı Erdoğan karanfillerle karşılandı

Yüzlerce vatandaşın ellerindeki karanfilleri attığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu yoğun kalabalıkta ilerlemekte güçlük çekti. Otobüsten vatandaşlara selam vererek karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'un mitingde katılım rekoru kırdığını söyledi. Vatandaşlara otobüsten hediyeler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 metrelik yolu yarım saate geçebilerek miting alanına gelebildi.
Mehmet Emin Kızılca
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