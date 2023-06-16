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Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan tüm öğrencileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan tüm öğrencileri tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan tüm öğrencileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik ettiği sosyal medya paylaşımında, "Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakârlıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine ye verdi.

Mustafa Biçer

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