Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Katar, 1 ay içinde konteyner sayısını 10 bine tamamlayacak'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasara yol açtığı Hatay'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samandağ ilçesinde muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Defne ilçesinde özel sektör ve kamu işbirliğinde kurulan Kocaeli Konteyner Hastanesi'ni ziyaret etti. Ardından Erdoğan, Antakya'nın Derince Mahallesi'nde kurulan Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

"Antakya'yı tanımakta zorlandık"

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 6 Şubat sabahına art arda meydana gelen depremlerle uyandığını hatırlattı. Binlerce artçı sarsıntıyla etkisini sürdüren depremlerde 14 milyon insanın yaşadığı 11 ilde çok büyük yıkımlar olduğunu ifade eden Erdoğan, “Hatay'da bu yıkımı en ağır hisseden şehirlerinden biri oldu. Bu afette binlerce yıllık tarihi ve yüce medeniyetlerin gözde yerleşim yeri olan Antakya çok büyük yaralar aldı. Yıkılan ve ağır hasar alan binaların yol açtığı görüntüsüyle gençlik yıllarından beri onlarca kez geldiğimiz Antakya'yı tanımakta zorlandık. Depremin ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü zamanlarda meydana gelmesi işleri daha da zorlaştırdı. Buna rağmen devlet ve millet el ele vererek, bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, gönüllülerimizle depremzedelerimizin imdadına koştuk. O sabahtan itibaren askerimiz, polisimiz, jandarmamız gönüllülerimiz buradaydı. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürdük. Şartların en güç olduğu yer olan Hatay'a ulaşmak için gerçekten büyük mücadele verildi. Bu tür afetlerde trafik, tüm bunların hakikaten yollar açılarak yoluna konulması zannedildiği gibi kolay değildi. Biz bunları Van'da, Bingöl'de yaşadık” dedi. Bunları yaşamayanların sadece fitne fesat ve buna benzer şeyleri uydurarak tüm vatandaşların milletin hafıza kayıtlarına gitmeye çalıştığını belirten Erdoğan, kısa sürede zorlukları aştıklarını kaydetti.

"10 bine tamamlanacak"

Tüm çalışmaların yolunda ilerlediğini ifade eden Erdoğan, “Geçici barınma alanları dahil tüm çalışmaları yoluna koyduk. Evleri yıkılan, hasar gören veya sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen insanlarımızı dışarıda bırakamazdık. İlke etapta çadırla işe başladık. Geçmişten bugüne çadırda kalite neydi, bugün kalite ne? Bunu bile yeterli görmüyoruz. Çadırlarda çok daha farklı adımlar atacağız. NATO ve İsviçre'nin gönderdiği çadırların kaliteleri farklı, aynısını çok daha kalitelisi yapacağız. Katar'ın Dünya Kupası'ndan kullandığı konteynerleri biz ülkemizde kullanıyoruz. Gördük memnun kaldık. 10 bin konteyner sözü verdiler ve peyder pey gelmeye devam ediyor. Bini geldi, 4 bini yolda, 1 ay içinde 10 bine tamamlanacak. Vatandaşlarımız geçici iskanda çok daha konforlu süreci yaşayacaklar. Konteyner kentler alt yapı ve üst yapısıyla adeta birere şehir gibi inşa edildi. 1000 konteyner demek, 5 bin nüfuslu bir ilçe kurmak gibidir. 2 ay içinde 100 bin konteyneri faaliyete geçirdiğimizde 500 bin nüfuslu bir şehrin alt yapısını da inşa etmiş olacağız” diye konuştu. Erdoğan, böylesine büyük bir işin, böylesine kısa bir sürede tamamlanabilmesinin dünyada benzeri olmayan bir başarı olduğuna dikkat çekti.

"1 yıl içinde 244 bin konut, 75 bin köy evi yapılacak"

Depreminin ilk anından itibaren dünyadaki tüm dostları yanlarında görmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Erdoğan, “Katar her zaman olduğu gibi depremde de alicenaplığını göstererek hem ciddi bir maddi yardımda bulundu hem de 10 bin konteyner gönderme sözü verdi. Bugün burada ilk 3 geminin ülkemize getirdiği 715 konteynerle kurduğumuz ilk geçici barınma merkezindeyiz. Sevkiyatlar ulaştıkça böyle onlarca konteyner kentler kurarak Hataylı kardeşlerimizin hizmetine vereceğiz. Kalıcı konutların inşasına başladık. İnşallah 1 yıl içinde 244 bin konutun, 75 bin köy evinin inşasını tamamlayarak acil ihtiyacı gidereceğiz. Sizlerden bir yıl sabretmenizi istiyorum. Bir sene müsaade etmenizi istiyorum. Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeden herkesi sağlam, güvenli huzurlu yuvalarına kavuşturacağız” dedi.

"Sözlerimizin hayata geçtiğini göreceksiniz"

Erdoğan, inşa ve ihya faaliyetlerinin coğrafi tarihi kültürel yapının korunacağı bir planlamanın içinde olduklarına işaret ederek, “Bir yıl sonra Antakya'da kalıcı konutların tesliminde buluştuğumuzda bu sözlerimizin hayata geçtiğini beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

İsa Akar - Yunus Emre Ayaz - Ahmet Arslan



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