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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından verilen resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından verilen resepsiyona katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından verilen resepsiyona katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani tarafından verilen resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından verilen resepsiyona katıldı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani tarafından verilen resepsiyona katılarak, liderler ve devlet temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyonda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Kralı II. Abdullah gibi çok sayıda lider ile görüştü.

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