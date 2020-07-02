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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Katar’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Katar Savunma Bakanı tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik ediyor.

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