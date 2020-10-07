İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Kuveyt ve Katar ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doha'dan ayrıldı.

Kuveyt ziyaretinin ardından Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamladı. Doha'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Deniz Sarayı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Doha'dan ayrıldı.

Erdoğan'a Kuveyt ve Katar ziyaretlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.