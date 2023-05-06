Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki mitinge katılmak üzere şehre geldi. Erkilet Havaalanı'nda karşılanan Erdoğan, otobüsle miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti. Bu sırada yol kenarında bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, çeşitli hediyeler dağıttı. Karşılamaya gelen vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Eren Kan - Ali Göç - Turan Bulut

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.