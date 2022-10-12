Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Erdoğan daha sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile baş başa görüşmeye geçti. İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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