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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti !

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti !
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 6’ncı zirvesine katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti ! - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı'na riyaset etmek ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 6'ncı zirvesine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı “TUR” ile Astana'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan uçağın öğle saatlerinde Astana'da olması bekleniyor.
 

Utku Şimşek
 

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