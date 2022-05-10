Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazakistan'da hedeflenen ticaret hacmi 10 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev gerçekleştikleri baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Ortak bildiri ile işbirliğimizi, geliştirilmiş ortaklık seviyesine yükselttik"

Tokayev'in ziyaretinin tarihi bir öneme sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendilerine ve Kazak heyetine hoş geldiniz diyorum. Kazakistan nasıl bizim ata yurdumuz ise, Türkiye de Kazak kardeşlerimizin ikinci evidir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin 30'uncu yıldönümünü idrak ediyoruz. Ortak bildiri ile işbirliğimizi, geliştirilmiş ortaklık seviyesine yükselttik. Türkiye ile Kazakistan gücünü, müşterek tarih, din, dil, kültür bağlarından alan köklü ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrarına ve huzuruna büyük önem veriyoruz. Ocak ayında Kazakistan'da yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dostumuz Kazakistan'ın bu badireden daha güçlenerek çıktığına inanıyorum. Tokayev'in yeni Kazakistan'ın şekillendirilmesinde gösterdiği azim ve irade takdire şayandır. Bu çerçevede yürütülen reform programını destekliyoruz. Kazak kardeşlerimizin huzuru, güvenliği, refahı için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını çizmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

“Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız"

Türkiye'nin Kazakistan'ın her koşulda yanında olacağına dikkat çeken Erdoğan, “Gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, gerek ticari, gerek kültürel her alanda biz bu dayanışmamızı sürdürerek geleceğe omuz omuza emin adımlara yürüyeceğiz. Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirerek beraberce yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik. İşbirliğimizin gerek ikili, gerek çok taraflı platformlarda daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi imkanlarını değerlendirdik. Türkiye- Kazakistan arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla oranla yüzde 58 artarak 5.3 milyar doları aştı" dedi.

Kazakistan ile 5 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hedefinin kısa sürede geride bırakıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlikte atılacak adımlarla aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşılacağını kaydetti.

“Türk firmalarını liderliğinizdeki Kazakistan'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmeyi sündüreceğiz”

Türk iş adamlarıyla yapılacak toplantının bu açıdan faydalı olacağına inandığını bildiren Erdoğan, “Türk firmalarını liderliğinizdeki Kazakistan'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmeyi sündüreceğiz. Ulaştırmadan karşılıklı yatırımlara, savunma sanayinden kültüre kadar geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık. Bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Özellikle Ukrayna'daki durumun bölgesel ve küresel etkilerini ele aldık. 19 milyon nüfusa sahip Kazakistan'la 85 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin dayanışmasının ne kadar önemli olabileceğini tahmin edersiniz. Özellikle krizin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki görüşlerimizin örtüştüğünü müşahede ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için ilk günden bu yana yoğun çaba sarf ettiğini belirten Erdoğan, “Bu savaş Türk devletlerinin gerek ikili gerek Türk Devletleri Teşkilatımız çatısı altındaki dayanışmamız ve işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türk Devletleri Teşkilatı yanı sıra BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda dayanışmamızı sürdürme kararlığımızı teyit ettik. Aramızda Stratejik işbirliği ile ilgili toplantımızı ekim ayında Kazakistan'da gerçekleştireceğiz. İmzalanan anlaşmalarda ilişkilerimizin ahdi zeminini çok daha kuvvetlendirecek adımlar attık. Bugünkü görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

“Erdoğan bilge bir siyasetçidir”

Tokayev ise, “Türkiye Cumhurbaşkanı, kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a beni kutsal Anadolu topraklarına resmi ziyaret için davet ettiğinden dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gösterdikleri misafirperverlik için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok önemli konular üzerinde görüşmeler gerçekleştirdik. Recep Tayyip Erdoğan bilge bir siyasetçidir. Onun vizyonu geniştir, fikirleri çok önemlidir. Türkiye bağımsızlığımızı ilk kabul eden ülkedir. Bunu Kazak halkı hiçbir zaman unutmayacaktır. Kazakistan için Türkiye'den hiçbir zarar gelmemiştir. Kazakistan ve Türkiye ortak köklere sahip kardeş ve dost devletlerdir. Yurt dışındaki ilk büyükelçiliğimiz Ankara'da açıldı bunun sembolik önemi büyüktür. İşbirliğimiz pekişerek stratejik ortaklık halini almıştır. Kapsamlı anlaşmalarla hukuki altyapı oluşturulmuştur. Türkiye Kazakistan için çok önemli stratejik ortaktır" açıklamasında bulundu.

İki ülke arasında ulaşım, savunma sanayii, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında anlaşmalar imza altına alındı.

Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, huzurunda ortak anlaşmalar imza altına alındı. Anlaşmalar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, iki ülke arasında Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığa İlişkin Ortak Bildirisi'ne, imza attı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı arasında Kitle İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Askar Umarov imzalanırken, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kairbek Uskenbayev tarafından imzalandı.

Türkiye ile Kazakistan Arasında Hizmet Ticareti Anlaşması'nın Müzakere Çerçeve Belgesi'ne, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov imza attı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Değişimi ve Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulmasına Yönelik Anlaşma'yı Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Kazakistan Cumhuriyeti Ekoloji, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Ormancılık ve Yaban Hayatı Komitesi Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile Kazakistan Ekoloji, Jeoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Serikkali Brekeshev arasında imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması'na, Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ve Kazakistan Tarım Bakanı Yerbol Karashukeev imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Gelişim, İnovasyon ve Havacılık-Uzay Sanayii Bakanlığı Arasında Bilişim Teknolojileri Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık-Uzay Sanayii Bakanı Bagdat Mussin imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askeri İstihbarat İşbirliği Protokolü ile Askeri Arşiv, Askeri Tarih, Askeri Müzecilik ve Askeri Yayım Alanlarında İşbirliği Protokolü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Zhaxylykov tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması'nı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Askhat Aimagambetov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında Sinematografi Alanında Mutabakat Zaptı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Sosyal Gelişim Bakanlığı Arasında Gençlik Politikası Alanında Mutabakat Zaptı'na, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Askar Umarov imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Ekoloji, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Kazakistan Ekoloji, Jeoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Serikkali Brekeshev imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanlığı Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü'nü, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev imza attı.

Hülya Keklik