Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Buradan afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz.

Anlıyorum anlıyorum, seccadeyi gösteriyor da, seccadeyi neden gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız siz kıblenizi biliyorsunuz ama kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabı ile basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Kardeşlerim bizim derdimiz var derdimiz.

Bugün bir kez daha Pendik'te olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik aynı zamanda milli iradenin kalesi olan ilçemiz. Bu toplandığımız meydanın bizim için çok anlamı var. Ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte muhteşem bir katılım. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sordum emniyete buradaki katılım ne? Aldığım cevap şu 50 bin. Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkandan diyorlar.

İstanbul'u ilçe ilçe ziyaret ettik. Amacımız mahalle sakinlerine selam vermek, kucaklaşmak hasbihal etmekti. Bir anda kahvenin önü miting alanına dönüştü. O gece Pendikli kardeşlerimizin bize gösterdiği sevgiyi asla unutamadım. Bakımlısılığın pençesinde kıvranan o eski Pendik'i de hiç unutmadım.

Pendik bugün bizim yaptığımız yatırımlarla göz dolduruyor. Bundan 29 yıl önce Erol Kaya ile başlattığımız Pendik'e hizmet yolculuğunu bugün Ahmet Cin ile devam ettiriyoruz. Pendik'e hizmet eden herkesten 'Allah razı olsun' diyorum.

Pendik' yeni nesil yaşam merkezlerinden cem evlerine, yollardan çarşılara kadar toplam 168 ayrı yatırımı bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz.

Bin 316 hak sahibi vatandaşımız ile anlaştık. Toplanda 1247 konuttan oluşan projemizin ihalesini gelecek hafta yapacağız.

Depremde en fazla zarar gören 7 ilde görevlendirdiğimiz belediyeler can hıraç bir şekilde çalışıyor. El birliği içinde yaralarımızı süratle sarıyoruz, saracağız.

Kardeşlerim sevgili Pendikliler on yıllardır sizlere hizmet ediyoruz. Bugğüne kadar ne yaptıysak sizler için yaptık."

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