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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet var. İki Devletli müzakere edilmeli” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

“Garantör ülke olarak diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır”

“Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır. İnşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız"

“Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin adil bir şekilde yer alamadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız”

“Karadeniz'de olduğu gibi inşallah Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinde de müjdeli haberler alacağımıza inanıyoruz. Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz”

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