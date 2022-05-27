Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tarihi belgeyle tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

İsimleri milletimizin hafızasına şehit olarak yazılan Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu rahmetle yad ediyorum. Düzmece mahkemelerle bu yeri utanç ve zulüm adasına çevirenleri de burada lanetle anıyorum. Milletimiz Yassıada zulmüne imza atanları da asla affetmeyecektir. Yassıada milletimiz tarafından yıllarca Yaslıada olarak adlandırılmıştır. Burada işlenen hukuk cinayetleri insanımızın zihninde çok derin yaralar açmışlardır. Bu adanın seçilmişler için tehdit kaynağı olarak hafızalara kazınmasını istemişlerdir. Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı 27 Mayıs'tan beri Yassıada demoklesin kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti.

Bu adanın her zerresine sinmiş vesayetçi izlerini silmeye çalıştık, Yassıada'yı Demokrasi Adası'na çevirdik. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin stajlarını da burada yapmalarını istiyoruz. Önümüzdeki dönemde burayı çok daha etkin kullanacağız. Nesilden nesile aktarılmasını sağlayacağız. Her 10 yılda bir tekrarlanan vesayet girişimleriyle sivil siyaset kan kaybetmiştir. 1980 darbesi ülkemizin savunma ve enerji hamlelerinin rafa kaldırılmasına neden oldu.

Vakıflar aracılığıyla yurtdışına para kaçırıldığını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu'na 'tarihi belge' ile yanı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 27 Mayıs öncesinde olduğu gibi bugün de iftiraya sarıldığını söyledi.

Konuşmasında Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı'nın tebliğini gösteren Erdoğan, "Ne yazıyor? Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar. Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi?" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAKIF İDDİALARI

Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı'nın tebliğinde göreceksiniz: 'Beraberinde 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar'. Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Cumhurbaşkanı da kaçırmış. Oradan 150 bin lira ceza. Ardından bir 100 bin lira daha. Bana düşen de bu parayı TÜRGEV ve ENSAR vakfına verelim.

Hiç olmazsa birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. Hayır kurumlarımızın yolu nereden geçiyor bilsin. Paraları nereden bulacak? Devletin CHP'ye verdiği paraları buraya naklediyor. CHP, 27 Mayıs öncesinde olduğu gibi bugün de iftiraya sarılmıştır. 62 sene önce Türkiye'yi derin acılara sürükleyen siyaset tarzının yeniden sergilenmesine izin vermeyeceğiz.