Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis'ten ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı'nda temel atma törenlerinin ardından helikopterle Kilis'e geçti. Kilis'te depremzedeler için düzenlenen iftar programına katılarak orucunu onlarla birlikte açtı. Bir süre depremzedelerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havaalanına geçerek Kilis'ten ayrıldı.

İbrahim Halil Aslan - Okan Genç - Uğur Dönek

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