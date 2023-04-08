Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimileri sadece laf yapar, kimileri de işte böyle iş yapar, hizmet yapar'

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni metro hattının hayırlı olmasını dileyerek, “Kayaşehir-Mahmutbey arasını 20 dakika Metrokent-Bakırköy arasını 29 dakikada, Metrokent-İstanbul Havalimanı'nı 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz” dedi. Erdoğan, “Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm İstanbul'a selamlarımı gönderiyorum. Şu aşkınız için kelimelerin kifayetsiz kaldığı şu sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul'umuzun önemli bir meselesini daha çözmek için buradayız. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir hattının bugün açılışını yapıyoruz. Uzunluğu 6,2 kilometreyi bulan metro hattının şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Metro hattının İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstanbul'u yer altından ve yer üstünden demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım hayata geçiriyoruz. Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum, biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Böylesine derin muhabbetle bağlı bulunduğumuz İstanbul'u kimse kusura bakmasın birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin günbegün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Evimiz, yuvamız, göz bebeğimiz olan İstanbul'a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz” diye konuştu.

“Bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Havasını birlikte soluduğumuz güzelliğini birlikte seyrettiğimiz güneşinin sıcaklığına birlikte uyandığımız İstanbullu hemşerilerimize mahcup olamayız. Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını devraldı. Kardeşlerim, bakın 3 yılı geçti. Bu Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Tabi buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024'te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devralındığında fiziki ilerleme oranı sadece yüzde 5'ti. Yani kazılmış 100 metrelik tünel ve 4'te biri ancak biten viyadük dışında ortada hiçbir şey yoktu. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın test ve devreye alma işlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Biraz sonra beraber bineceğiz. Metro istasyonlarının tasarımını özgün bir anlayışla gerçekleştirdik. İstanbul'umuza sembol mekanlar da kazandırmak istedik. Çam ve Sakura ile birlikte tüm şehir hastanelerimizi istasyonunda tüm şehir hastanelerimizi tanıtan özel atrium inşa ettik. Kayaşehir'de ışıklarıyla ahşap görünümü veren görüntüyle yer altında bekleyen yolculara sıcak atmosfer sunduk. Kent merkeziyle hastane arasında ulaşım artık daha hızlı, ekonomik ve güvenli olacaktır. Biliyorsunuz, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da asıl sorumlusu yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı diğer toplu taşıma hatlarıyla entegre ederek İstanbul Havalimanı dahil birçok yere kolayca ulaşılabilmesini sağladık. Artık beklemek, trafikte kalmak zorunda kalmayacaksınız. Kayaşehir - Mahmutbey arasını 20 dakika Metrokent - Bakırköy arasını 29 dakikada, Metrokent - İstanbul Havalimanını 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Bakırköy arasını 23 dakikada gidebileceksiniz” dedi.

“Kimileri sadece laf yapar, kimileri de işte böyle iş yapar, hizmet yapar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyorlar. Bakanlığımız ise toplam 55,7 kilometre uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'un raylı sistem ağı şu an açılan projeyle 324,5 kilometreye ulaştı. Yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakam 380 kilometrenin üzerine çıkacak. Raylı sistem ağının yüzde 50'sinden fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehrimize kazandırmış olacak. Kimileri sadece laf yapar, kimileri de işte böyle iş yapar. Hizmet yapar. Biz laf üstüne laf koyanlardan değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun hakkını vermeye çalıştık. Farklı hevesler yerine tüm mesaimizi İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet etmek aldı. Biz bu şehre aşığız. Biz bu şehrin dertlisiyiz. Eser ve hizmetlerimizle koşmaya, konuşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında “Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazanınızı tebrik ediyorum. Ramazan yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bereketli bir Ramazan yaşıyoruz. Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. Ne yapalım. Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem. Ramazan tüm Müslümanların vahdetinin sembolüdür. Ramazan oruçla, namazla, zikirle gönüllerimizi arındırma mevsimidir. Ramazan bereketiyle değil aynı zamanda sevinciyle de gelir. Bu sene deprem afeti sebebiyle Ramazan'ı buruk yaşıyoruz. Kalbimizin bir yarısı buradaysa diğer yarısı deprem bölgesindedir. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlar şehitler safında. Sevgililer sevgilisi Peygamberimize komşu. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Şimdiden 78 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. 42 bininin temelini attık. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut ve köy evi yapacağız. İnşallah bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Afetlerin tamamında bunu yaptık. Evi yanan, su altında kalan, deprem sebebiyle evi iş yeri yıkılan tüm kardeşlerimizi yeni yuvalarına kısa sürede kavuşturduk” açıklamasında bulundu.

“Nasıl at binenin kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir. Bu işi biz biliriz. Yıllarca bunu ispatladık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizdeki 14 milyon vatandaşımızın da inşallah dualarını alacağız. Buradan iddia ile söylüyorum. Türkiye'de böylesine büyük afetin altından kalkabilecek bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Nasıl at binenin kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir. Bu işi biz biliriz. Yıllarca bunu ispatladık. TOKİ ile yaptığımız 1,2 milyon konut bunun ispatıdır. Ulaştırmada 6 bin 100 kilometreden alıp 28 bin kilometre ilaveye çıkardığımız bölünmüş yollar bunun ispatıdır. 26'dan 31 ilaveyle 57'ye yükselttiğimiz havalimanları bunun ispatıdır. Sıfırdan ülkemize kazandırdığımız 30 bin 197 yataklı 21 şehir hastanesi bunun ispatıdır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi, Çanakkale 1915 Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli bunun ispatıdır. Yetmez. İşte en son milli gururumuz Togg'un da teslimatlarını başlattık. Bay Kemal ne diyordu, hani bunun fabrikası... Bay bay Kemal, fabrikası Gemlik'te, uğrarsan görürsün. Bunları kime satacaksınız dedi, yapamazsınız, üretemezsiniz diye önümüzü kesmeye çalıştılar. 177 bin talep oldu. Daha bir ayda. Akla ahlaka vicdana sığmayan nice iftira attıkları Togg'u hamdolsun ülkemize kazardık. Türkiye sektörün en iyileriyle mücadele edecek çapta otomobile ve markaya sahip oldu. İnşallah yakında dünyanın diğer ülkelerinde Togg'a rastlayacaksınız. İlham Aliyev'e bir tane gönderdik. Bir tane de Özbekistan'a gönderiyoruz. Daha sırada var. İnşallah diğerlerine de göndereceğiz. 60 yıllık hayalin eseri olan Togg'u Türkiye Yüzyılı'nın simgeleri haline getirdik. Biz devrin otomobilini yaptık” şeklinde konuştu.

"Birileri laf biz ise iş yaparız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yatırımlar İHA, SİHA, Akıncılar. Arka arkaya savunma sanayinde bunlar geliyor mu? Pazartesi günü uçak gemimizi devreye alıyoruz. Silahlı kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Yarın Pendik'te açılışımız var. Birileri laf biz ise iş yaparız. Kendi aralarında her gün yeni bir kriz yaşayan 7'li koalisyon var. 8-9 olabilir. 4 tane yavru, hepsi CHP'nin yanında yer aldılar. Biz milletimizle buradayız. Fazla bir şey kalmadı 35 gün. Durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. Şimdiden Kadir geceniz, bayramınız mübarek olsun. İnşallah 14 Mayıs Türkiye ve ülke için ayrı bir bayram olsun” dedi.

Konuşmanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına hediye takdiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra beraberindekiler ile birlikte açılış kurdelesini kesti.

Murat Delice



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