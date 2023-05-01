Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kira fiyatlarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yapıyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız.

Merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şu anda 122 milyar dolar döviz rezervimiz var.

Asrın felaketine maruz kalsak da milletimizi de devletimizi de enkaz altında bırakmadık. Taşınma ve kira yardımı ile depremde vefat edenlerin yakınlarına bugüne kadar 30 milyar TL ödeme yaptık.

Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuz ayında enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız.

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