Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı.

“Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz”

Erdoğan, “Gaziantep'imize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan vazgeçiyoruz. İnşallah vaka sayılarımızın düşmeye başlamasıyla kısıtlamaları azaltmaya başlayacağız. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik” dedi.

“Etkili ve tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var”

“Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibariyle önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyorum” diyen Erdoğan, “Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi olabilecek en iyi seviyeye getirebilmek adına çalışıyoruz. Hukuki ve idari reformlarla, ülkemizi ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Su hayattır, ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanmalıyız. Hep birlikte su kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. Hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var” diye konuştu.

“Barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz. Açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak proje, ülkemizin en büyük ikinci projesidir. Suyun doğal eğilme temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 metreküp su sağlandı. Belediyemiz içme suyunda yüzde 20 indirim yaparak bu avantajı vatandaşımıza hemen sağlamıştır. Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım arazisi alanına çeviriyoruz. Tabii Gaziantep'teki tek baraj ve gölet yatırımlarımız bunlardan ibaret değildir. Halen proje ve inşaat aşamasında çok sayıda yatırımımız var” dedi.

“Gaziantep'e kuru liman kazandıracağız”

Gaziantep'in adeta yaşayan bir fabrika gibi çalıştığını söyleyen Erdoğan, “Şehre günde yaklaşık 15 bin ağır vasıta giriş çıkışı oluyor. Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak Gaziantep'e bir kuru liman kazandıracağız. Havalimanımıza yeni ve modern bir terminal binası ve otopark kazandırıyoruz. Hızlı tren hattının Bahçe-Nurdağ kısmında yüzde 25'lik, Nurdağ-Başpınar kısmında yüzde 50'lik ilerleme sağlanmış durumdadır. Bölünmüş yol çalışmaları etap etap sürüyor, tamamlanan kısımlar hizmete açılıyor” dedi.

“Barajımızın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum”

Erdoğan, Gaziantep'te 1875 yataklı bir şehir hastanesi inşa edildiğini belirterek, “Hastanenin inşaatının biraz yavaş gittiğini görüyorum. Şehir hastanemizin bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız. Millet bahçelerini şehrimizin hizmetine sunduk. Eski stadın yerine yapılan millet bahçesinin inşaatı sürüyor. Gaziantep'e ülkemizin en güzel en modern statlarından birini yaptık. Gençlerimizin spora erişimini kolaylaştırdık. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız barajımızın şehrimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bizim siyasetimiz, hizmet etme siyasetidir”

Erdoğan, “Bizim için en büyük sevinç, bugün burada olduğu gibi milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır. Biz de bu dünyada eser bırakmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Eseri olmayanların da günlerini nasıl yalan yanlış konuşmalarla geçirdiklerini sizler de görüyorsunuz. Bizim siyasetimiz, hizmet etme siyasetidir. Bunun dışında her şeyin sabun köpüğü gibi gideceğini biliyoruz. 2 çarpı 2 gibi genişlikte bir yol. Kaza riskinin adeta sıfırlandığı bu yollarla şehirlerimiz güzelleşiyor” diye konuştu.

“Türkiye'nin pes etmesini bekleyenleri bir kez daha hüsrana uğratacağız”

“Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan da çekinmiyorlar. Bunun adı da sadece malum ana muhalefet, CHP'dir. Yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin... Yahu yatırımın rengi, ırkı olur mu? Yatırım Avrupa'dan gelince güzel, Katar'dan gelince kötü mü? Bu millet siyaset yaptıkları süre boyunca, tek bir insanın dahi hayatına dokunmayanları hak ettiği sona maruz bırakır. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, içeride ve dışarıda Türkiye'nin pes etmesini bekleyenleri hep beraber bir kez daha hüsrana uğratacağız” dedi.

“Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Yurt dışından ve içinden önümüze çıkartılan hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. AB ile olan ilişkimizde her zaman iyi niyetli ve diyalogla çözüm bulmak için yoğun çabalar göstermemize rağmen gösterdikleri tutumu doğru bulmuyoruz. Köklü Türkiye-AB ilişkilerinin 1-2 devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi.

Açılışı yapılan Manisa - Akhisar Çevre Yolu'nun ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Yolumuzun yapılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, Genel Müdürlüğümüzü, yüklenici firmamızı, mühendisinden mimarına işçisine herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Gamze Erdemir

