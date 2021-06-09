Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'u resmi törenle karşıladı

Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Caparov'a protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Caparov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Caparov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı ‘Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamlama sırasında konuk Cumhurbaşkanı Caparov'a şemsiye tuttu. İki lider tören kıtasını yoğun yağmur nedeniyle şemsiye altında selamladı. Heyetlerin takdimi sonrası Erdoğan ve Caparov, merdivenlerde Türkiye ve Kırgızistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Karşılama töreninde Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Başbaşa görüşmeye geçen Erdoğan ve Caparov, heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Hülya Keklik - Derya Yetim