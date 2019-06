Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kırmızı, gri, şu liste bu liste teröristleri temizliyoruz, onlar kaçacak biz kovalayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde Fikr-i Asım Derneği tarafından düzenlenen ‘Biz Birlikte Türkiye'yiz' buluşmasına katıldı.

“İnsana hayır eden hayır çeşmelerini kurutmak terör örgütlerinin işine yarar”

“Biz birlikte Türkiye'yiz” buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son günlerde gönüllü kuruluşlarımızı hedef alan son derece haksız, çirkin bir kampanya yürütülüyor. İnsan yetiştiren, gençlere sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri akademik sosyal ve kültür çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren derneklerimizi vakıflarımız yıpratılmaya çalışılıyor. Siyasetçiye ve idareciye düşen görev iyi işlere engel olmakla değil, zararlıyı bertaraf etmektir. Bir belediye başkanını görev kimseyi dışlamadan herkese yardım etmektir. İnsana hayır eden insanımızın hayır çeşmelerini kurutmak terör örgütlerinin işine yarar. Vakıf ve derneklere savaş açmak FETÖ gibi mankurt yuvalarının uyuşturucu baronlarının işine gelir. Bizim geleneğimizin taşıyıcı unsurları millet ve memleket sevdalısı vakıflar derneklerdir. Büyükşehir belediye başkanlığımızdan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeden ayrım yapmadan gönüllü teşekküllerimizin yanında olmaya çalıştık. Hukukun çizdiği sınırlar içerisinde yararlı olan faaliyetlerde kuruluşlarımıza yardımcı olduk. Millet memleket sevdalısı kuruluşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. İnşallah bu şekilde de devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu”

İnsan ayırmadan herkesi kucakladıklarını ve herkese hizmet etmeye çalıştıklarını söyleyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz gücümüzü vesayet odaklarından değil, işte bugün burada olduğu gibi milletimizin birliğinden, beraberliğinden alıyoruz. Biz gücümüzü Türk'le Kürt'ün Arap'la Laz'ın kardeşliğinden alıyoruz. Rabbimiz ne buyuruyor, ‘Biz sizi kabileler halinde yarattık birbirinizle daha iyi tanışasın' diye, ayrılık yok, biz bunu konuşurken, biz böyle düşünürken, ne yazık ki ülkemizde ayrılığı sürekli olarak tahrik edenler var, onlar biz fırsat vermeyeceğiz. Biz gücümüzü 40 yıldır duasıyla dayanışmasıyla yanında duran milletimizin dayanışmasından alıyoruz. Biz gücümüzü gecenin zifiri karanlığında ellerini semaya açarak dua eden mazlumların samimiyetinden alıyoruz. Siyaseti gönül yapmanın insanımızın gönül sarayını mahmur etmenin aracı olarak görüyorum. Bunun için 82 milyon her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturma mücadelesini veriyoruz. Bizim davamız, birlik, beraberlik, kardeşlik davasıdır. Bizim siyasetimiz gönülden yaparsan gönüller kazanırsın siyasetidir. Hamd olsun bu güne kadar bölge kimlik istismar siyaseti yapmadık. Türkiye haritasını farklı renklere bölenlerden nifak tohumları ekenlerden olmadık. Sadece belirli illere sahil kenarlarına hapsolanlardan değil, bütün illerinden oy alan çok güçlü destek gören bir dava olduk. Son 17 yıldır bize oy versin vermesin vatandaşlarımızın tamamını kucakladık, bağrımıza bastık. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olsun dedik, batı da ne varsa, doğu da o olsun dedik. Türkiye'mizin 780 bin km aynı imkanlara sahip olsun dedik. Aynı şekilde İzban çalışmıyor, İzmir Belediyesi yapamıyor diye bırakmadık. Ulaştırma Bakanımız Binali beye dedik ki burayı yüzde 50'sini de sen üstlen tamamlayalım dedik. Biz yaptık. İstanbul İzmir arası dikkat edin 3,5 saate iniyor. Bu yıl sonunda İstanbul İzmir yolunu açıyoruz. Bunları biz yaptık. Bu CHP zihniyetiyle bunlar olmaz. Bizim aşkımız var, derdimiz var. İzmir havalimanını hatırlayın, 25 yıl önce İzmir'de nasıl bir havalimanı vardır. Biz 17 yıl önce şimdiki Adnan Menderes Havalimanını yaptık. Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu” diye konuştu.

“Kırmızı, Gri liste bütün teröristleri temizliyoruz, onlar kaçacak biz kovalayacağız”

Teröristleri temizlemeyi kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kırmızı, gri, şu liste, bu liste teröristleri temizliyoruz. Ne dedik biz, inlerine gireceğiz dedik. Halkımızın huzurun temin edene kadar dağ taş demeden Cudi'de Gabar'da bütünüyle kandile varıncaya kadar buralarda temizlik harekatını sürdüreceğiz dedik. En son pençe harekatıyla Irak'ta temizlemeye başladık. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Şehitlerimiz var. Şüheda ile bu topraklar vatan oldu, şüheda ile yine bu toprak vatan olmaya devam edecek. İnşallah vatan, toprak, bayrak bunlar iç içedir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu milleti en büyük gücü tankı, silahı, uçağı değildir. bu milletin en güzel gücü içinde bulunduğumuz birliğidir. Beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir. 82 milyon olarak bir birimize sarıldığımız sürece bizi yıkabilecek hiçbir güç yoktur. Aynı hedefe yürüyen milletlerin önünde hiçbir engel duramaz” şeklinde konuştu.

“Bu milletin valisine it diyenden siyasetçi olmaz, bu milletin evladı olamaz”

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Ordu Valisine kullandığı sözü eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu milletin valisine it diyen bir insandan siyasetçi olmaz. Ardında da ben it demedim, basitleşme dedim, yav sen kimi aldatıyorsun, bu milleti enayi mi zannediyorsun. Görsel yazılı medya bunu tespit etmiş. Valimiz feraset sahibi, bana şunu söyledi, başkanım bu seçim arifesinde davayı açarsam doğru olur mu diye düşünüyorum dedi. Bende sabırlı ol seçimden sonra davanı aç dedim. Bu milletin valisine it diyecek olan bu milletin evladı olamaz zaten. Düşünün İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığına soyunacaksın öbür tarafta valiye bu ifadeyi kullanacaksın. Bu devletin valisi cumhurbaşkanını o ildeki temsilcisi demek” dedi.

“Hangi otelde, kaç dakika görüştüler hepsinin tespiti var”

Tarihi ortak yayınla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Onu da geç bir tarafa geçen akşam tüm televizyonlarda yayına giren olaylarda enteresan, 2-3 gün önce moderatör olacak zat bütün bilgileri veriyor. Böylece bir programa çıkılıyor. Sayın Yıldırım'a böyle bir bilgi verilmiyor. O da inkar ediyor. Ama ne oldu yerin kulağı var, otelde hangi odada nasıl bir araya geldiler, kaç dakika görüştüler hepsinin tespiti elimizde. Bu ahlaki değildir, gayri ahlakidir, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey olamaz. Siyasi rekabeti ahlaksızlık üzerine istifleyenler inşallah Pazar günü milletimin ferasetiyle kaybedeceklerdir. Siyasi yarışı kavgaya dönüştürmenin Türk siyasetine nefret bulaştırmanın kimseye faydası yoktur” diye konuştu.

“Şunu iyi bilin biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık”

Erdoğan, “PKK hiçbir zaman demokrasiyi sandık olarak görmemiştir. Şimdi bunlara pazar günü bunun sandıktan ibaret olduğunu göstermemiz lazım. En son 15 Temmuz gecesi bankamatiklere koşarken, biz insanımızla omuz omuza vererek Türk demokrasisin tarihinin en kalleş saldırısından beraberce koruduk. Şimdi bakıyorsunuz 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçan korkaklar bize ve millete demokrasi dersi vermeye yelteniyor. Mısırdaki darbeye alkış tutanlar Erdoğan'ın akıbeti Mursi'den daha kötü olacak dediler. Kardeşlerim şunu iyi bilin biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Adeviyye meydanındaki katliama sesini çıkarmayanlar kürsüden ahkam kesiyorlar” diye konuştu.

“Mursi'nin ölümü normal değildir, kesinlikle şaibelidir, bunun da takipçisi olacağız”

Mursi'nin ölümüyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Birleşmiş Milletler raporunu açıklıyor. Raporda Suudilerin bu işte kesinlikle suçlarının olduğunu bu işte kesinlikle bilgilerinin olduğunu Birleşmiş Milletler açıklıyor. Türkiye'ye karşı takındıkları tavrın yanlış olduğunu söylüyor. Bunlar bu işin bedelini ödeyecekler hesabını verecekler. Şunu da açık söyleyelim Muhammed Mursi'nin ölümü normal değildir. Kesinlikle şaibelidir. Bunun da takipçisi olacağız. 15 Temmuz destanını kontrollü darbe yaftasıyla itibarsız hale getirmeye çalıştıklarını biliyoruz. Cumhuriyet mitinglerinde ordu görev diyenlere gezi olaylarında esnafın dükkanı yakanlara nasıl kol kanat gerdiklerini hatırlıyoruz. En zor zamanında demokrasiye sahip çıkmayanların haktan hukuktan bahsetmesinin hiçbir kıymeti yoktur. Zaten artık ne biz ne milletimiz bunların söylediklerin dikkate almıyoruz. Bizde onları tutarsızlıklarıyla baş başa bırakıp 4 elle mücadelemize sarılıyoruz” şeklinde konuştu.

“4 gün başarılı çalışırsak, İstanbul layık olduğu idareye kavuşur”

31 Mart seçimlerine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Diyor ki rakip aday Hırsız kim? Söyleyeyim, iki türü var bu ifadelerin oyların çalınması, iki usulsüzlükler var. Usulsüzlük hukuki ifadedir, çalınması siyasi ifadedir. 29 binden 13 bine iniyorsa buradan buraya indiğine göre 16 bin oy çalınmış. Bunu görmemiz lazım. Neticede önce yüksek Seçim Kurulu üyelerine inandıklarını söyleyenler daha sonra YSK'da çete var dediler. Onların işine gelmeyen neticeyi YSK açıklayınca YSK çetelerden oluştuğunu ifade ettiler. Bunlar için menfaat her şeyin üzerindedir. Ama hak inşallah tecelli etti tecelli edecek. Eğer biz 4 gün başarılı çalışırsak, İstanbul layık olduğu idareye kavuşur” diye konuştu.

“Anıtkabirden ordu havalimanında yaşanan skandala kadar her yerde maskesi düşmüştür”

İstanbul'a Binali Yıldırım'ı özellikle seçtiklerini söyleyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mart akşamından bu yana meydana gelen olaylar ise Binali bey kardeşimle CHP'nin adayı arasındaki kalitede, kalibre farkını açıkça ortaya koymuştur. Binali bey benin İDO'da Genel Müdürüm, Ulaştırma Bakanım, Başbakanım Meclis Başkanım oldu. Ulusal uluslararası bir deneyime tecrübeye sahip. Rakibinin ne deneyimin tecrübesi var. Yani burada bu işi iyi düşünmemiz lazım. İstanbul'a layık olan yakışan bir belediye başkanı olarak kalibresi yüksek olan bir adayı özellikle seçtik ve gösterdik. Kimin meselesinin İstanbul'a hizmet olduğu, kiminde yangından mal kaçırırcasına harekete ettiği alenen görülmüştür. Siyaset mühendislerinin parlattığı adayın Anıtkabir'den Ordu Havalimanında yaşanan skandala kadar her yerde maskesi düşmüştür. İnşallah 23 Haziran günü milletimiz en doğru kararı verecektir. 25 yıldır emin ellerde yönetilen İstanbul birikimi samimiyeti tecrübesiyle kendisine yakışır bir belediye başkanını idaresinde inşallah Binali bey kardeşimin yönetiminde 2023'e yürüyecektir. Demokrasi mücadelesinin yereldeki serdarları olan siz kardeşlerimi en doğru tercihi yapacağını inanıyorum. Binali kardeşimi sizlere emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Medeni Topaloğlu