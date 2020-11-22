İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kısıtlamalara riayet edilmezse ilave tedbirler alabiliriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kısıtlamalara riayet edilmezse ilave tedbirler alabiliriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kısıtlamalara riayet edilmezse ilave tedbirler alabiliriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kısıtlamalara riayet edilmezse ilave tedbirler alabiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla teslim alabileceklerini sananların heveslerini kursaklarında bıraktık"

"Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik"

"Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez"

"Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız"

"Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız"

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.