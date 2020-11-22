Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kısıtlamalara riayet edilmezse ilave tedbirler alabiliriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla teslim alabileceklerini sananların heveslerini kursaklarında bıraktık"
"Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi, sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik"
"Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, cumhurbaşkanı ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez"
"Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla bir arada olamayız"
"Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız"