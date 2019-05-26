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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinde KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi'nin (HP) koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya varmasının ardından Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Kudret Özersay'ı tebrik ederek başarılar dilediği öğrenildi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ile Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi.  

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