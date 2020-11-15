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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine KKTC'nin 37'nci kuruluş yıldönümü törenleri kapsamında KKTC'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Lefkoşa'daki temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar'ın eşi Sibel Tatar'da bir araya geldi.

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