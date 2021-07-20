İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün süren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretini tamamlayarak Türkiye’ye dönmek üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den ayrıldı - Tıkla İzle

Kurban Bayramı'nın birinci gününü de kapsayan iki günlük ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. İki gün boyunca önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ile Türkiye'ye dönmek üzere başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC yöneticileri uğurladı.

Erdoğan, KKTC'den ayrılmadan önce ise gençler ile bir araya geldi.

Derya Yetim

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.