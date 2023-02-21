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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentteki kreşte çocuklarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentteki kreşte çocuklarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentteki kreşte çocuklarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte bulunan kreşte çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından konteyner kentteki kursları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentteki kreşte çocuklarla bir araya geldi - Tıkla İzle


Deprem bölgesindeki incelemeleri sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentteki kreşte çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve hediyeler veren Erdoğan ve Bahçeli, ardından kursları ziyaret ederek buradaki depremzede vatandaşlarla sohbet etti.

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