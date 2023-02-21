Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentteki kreşte çocuklarla bir araya geldi



Deprem bölgesindeki incelemeleri sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kenti ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentteki kreşte çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve hediyeler veren Erdoğan ve Bahçeli, ardından kursları ziyaret ederek buradaki depremzede vatandaşlarla sohbet etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.