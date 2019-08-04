Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bugün bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz.

TOPLAM 426 KİLOMETRE

Toplamda 426 kilometrelik İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz. Biz eserlerimizle anılacağız. İstanbul ile İzmir arasındaki seyahati hızlı ve konforlu hale getirirken yolu da 100 km kısaltıyoruz.

MALİYETİ 11 MİLYAR DOLAR

Tekirdağ- Çanakkale- Balıkesir Otoyolu'nu bu otoyala bağlayacağız. Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemize yıllık zaman katkısı 3.5 milyar dolar. Bu kazançlı, karlı bir proje. Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır. Otoyolumuzun Balıkesir tarafındaki açılışını da bugün Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak.

BAYRAMLARIMIZI ACIYA DÖNDÜRMEYELİM

AK parti iktidarının alamet-i farikalarından biri de ulaşımdır. Yol, su medeniyettir. Suyunuz yoksa gayrimedenisiniz. Bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 764 km'yu ulaştırdık. Otoyol uzunluğunu bugün 2 bin 875 km'ye çıkardık. Yolların kuralları var, bu kurallara uyalım. Bayramlarımızı acıya döndürmeyelim.