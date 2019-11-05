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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

17 yıllık döneme baktığımızda gerçekten göz kamaştırıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Vesayet odakları Ak Parti'nin varlığını ve iktidarını uzun süre kabullenemediler.

Bugün bile ellerine imkan geçse Ak Parti'yi yerle yeksan etmek isteyeceklerinden hiç şüpheniz olmasın.

Vesayet güçleri ülkeyi yönetmemizi engellemeye çalışmasının yanında bir sembol olarak gördükleri cumhurbaşkanlığını da bize seçtirmek istemediler. Bunu milletimizi hakem tutarak seçtik.

2013'ten bu yana giderek artan saldırganlık sürecini yaşadık. Gezi olaylarında sokaklarda terör estirildi.

Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize doğrultulmuş bir silah varsa arkasında kim var bakmadan üzerine gittik imha ettik ediyoruz.

Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

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