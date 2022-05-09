Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konut finansmanı konusunda 3 yeni paketi vatandaşlarımıza sunuyoruz'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarından satırbaşları:

''Hak ve özgürlük alanlarını geliştirerek, ülkemizi vesayetin boyunduruğundan milletimizle kaldırdık. Ülkemizin bağrına yerleştirilmiş FETÖ'ya karşı canımızı ortaya koyarak milletimizle tepeledik. İnsanlığın yakın tarihte yaşadığı Koronavirüs salgınının üstesinden sağlık sistemimizin gücü ve milletimizle beraber el ele yok ettik. İnşallah bugünkü ve bundan sonraki sınamaları da 85 milyon hep birlikte aşarak bizden sonraki nesillere ulaştıracağız. Dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha düzelteceğiz. Sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız destek tutarın 5,3 milyar liradır. Elektrik tüketim desteği için geçtiğimiz sene 2,5 milyon aileye kaynak teslim ettik. Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz. Ülkemizi tüm alanlarla Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkartmak için yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir.''

“Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü iyileştireceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz.”

“İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. 1. ve 2. elleri kapsıyor. İnşaat sektörü, Mayıs itibariyle yüzde 40'ı tamamlanmış inşaat projelerinin tamamlanması için 20 milyar TL'lik kaynak ayırdık.”

“Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.”

“Araştırmalar, 1 milyondan fazla Suriyelinin geri dönüş için gönüllü olduğunu gösteriyor. Suriye'de 200 bin konut inşa edeceğiz. 13 bölgede okul ve hastanesiyle bölgeler oluşturulacak.''