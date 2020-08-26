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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Korkunun ecele faydası yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Korkunun ecele faydası yok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Korkunun ecele faydası yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

İşte açıklamalardan satır başlıkları:

 Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan bir şekilde terk etmek zorunda kalanların şimdi Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşması, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de, Ege'de, Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır.

Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermeye, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin.

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