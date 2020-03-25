Cumhurbaşkanı Erdoğan korona virüs ile mücadele kapsamında ekonomik destekleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında korona virüsle mücadele konusunda hükümet olarak alınan tedbirlerin yer aldığı bilgilere yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İlk günden itibaren Korona virüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız.”

İŞTE KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINAN EKONOMİK ÖNLEMLER

- Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.

- KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek.

-TEKNOPARK İşletmelerinden iki ay kira alınmayacak.

- Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.

- 1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.

- Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.

- Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek.

- Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.

- Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.

- İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'işe devam kredi desteği' hayata geçirilecek.

- 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli 'esnaf kart' desteği verilecek.

-En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak

-Emeklilere bayram ikramiyesi Nisan ayında verilecek.

- 2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak

- Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak

- 80 yaş üstü vatandaşlarımız için periyodik takip programı açılacak

- 32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.