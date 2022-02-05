Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.''

Emine Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz."



TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Covid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. Kendilerine ve eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenab-ı Hak'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”