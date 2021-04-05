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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Osmani'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Osmani'yi tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Osmani'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Kosova ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vjosa Osmani'ye Kosova Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti. Kosova'nın çok kültürlü yapısının ayrılmaz parçası olan Türk toplumunun yeni hükümetin kurulması ve Cumhurbaşkanlığı seçimi süreçlerindeki yapıcı tutumuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yeni dönemde de pekişeceğine inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki çok yönlü iş birliğinin Balkanların istikrar ve refahına katkı sağladığını belirtti.

Hülya Keklik
 

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