Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak her zaman Kosovalı kardeşlerimizin yanında olduk. Sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında da gereken desteği temine hazırız. Türkiye, Amerika'dan sonra Kosova'yı tanıyan ikinci ülkedir. Çok manidar bir tanıyışımız olmuştur. O zamanlar Bakanlar Kurulu toplantısındaydım, ABD'nin Kosova'yı tanıdığını toplantıda ilettiler. Ben de hemen orada 'Biz Kosova'yı şu anda tanıyan ikinci ülkeyiz' dedim ve tanıdık. Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomi enerji ve terörle mücadele alanlarında neler yapabileceğimizi istişare ettik. FETÖ'nün Kosova'daki faaliyetlerine karşı işbirliğimiz ve dayanışmamızı artırmak için değerli dostumdan bu konuda daha farklı bir gayret istedik. Geçen sene 610 milyon avro olan aramızdaki dış ticaret hacmini, inşallah çok farklı seviyeye yükseltmek ve Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız, bunu 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor. Firmalarımızın Kosova'daki yatırımları şu an itibariyle 400 milyon avro civarında. Kalkınma yardımlarımız da sürüyor. Kosova'nın tüm komşuları ile barış ve huzur içerisinde ilişkiler geliştirmesine büyük önem atfediyoruz. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz. Türkiye bölgede barış ve istikrar için gerekli her desteği sunmaya arzu edildiği takdirde hazırdır" dedi.

"Türkiye'ye her zaman müteşekkir olacağız"

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise yaptığı açıklamasında "Bugün İstanbul'da Sayın Erdoğan ile dostluk ilişkilerini konuştuk. Ekonomik, ticaret ve güvenlik anlamlarında işbirliği konusunda da konuştuk. NATO'nun Kosova'ya müdahalesinde Türkiye'nin oynadığı rol için her zaman müteşekkir olacağız. Türkiye hep bizi destekledi, Erdoğan'a teşekkür ederim. En önemli hedeflerimizden yabancı yatırımcıları çekmek için ortam oluşturmak. Türkiye bizim için önemli. Türk toplumumuz toplumsal mozaiğimizin bir parçasıdır. Daha fazla işbirliği için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Biçer

