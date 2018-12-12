Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Terörle mücadelede hedeflere varabiliyorsak bunun nedeni lojistik desteğin sürekli akması ve gelmesidir.

Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı artık ihracata başladık bundan sonra daha iyi olacak.

Ülkemiz milletimiz ve sektörlere hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Vizyonu küresel güç Türkiye kavramıyla belirlenen zirvede finansmandan insan kaynağına ve teknoloji üretimine kadar kamu ve özel sektör hep birlikte üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyorum.

ÖNEMİNİ GÖRDÜK

Savunma teknolojisinde güçlü olmayan ülkeler geleceklerine güvenle bakamaz. Savunma sanayide aynı teknolojide kalsaydık Zeytin Dalı Fırat Kalkanı Harekatlarında başarıya ulaşamazdık. "Batı bize ne verirse" mantığıyla beklemiş olsaydık kusura bakmayın Batı'dan bir şey gelmez. "Kongre izin vermiyor" diyorlar. Başkalarına verir. Türkiye'ye gelince vermez. Bugün eğer terörle mücadelede bu neticeleri alabiliyorsak bunun tek nedeni lojistik desteğin bize gelmesidir. Kusura bakmayın.

Batı verirse bir şey yaparım ve gelmedi hep kapılardan döndük döndürüldük. Türkiye'ye gelince vermiyor. Bunu Kıbrıs'ta yaşadık. Kıbrıs'tan sonra ASELSAN'ı kazandırdık. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Artık ihracata başladık. Dünyada yaşanan sayısız örnek en büyük ispattır. Savunma sanayinde belli bir yere ulaşamamışsanız özgürlüğünüzü garanti altına almanızı asla size getirmez.

İHRACATI HEDEF ALAN HER ÇABA ÖNEMLİDİR

Savunma Sanayisinin önemli bir bölümünü son 16 yılda kat ettik. Ancak sizlerin de çok iyi bildiği sebeplerden dolayı savunma sanayi hedeflerimiz akin kaldı akin bırakıldı. Son 16 yıldaki atılımlarımız sayesinde ülkemizi çok farklı noktalara getirmeyi başardık. Böyle bir ortamda koşabilecek imkanlara sahip olmak gerekiyor bunu başarmak lazım. İnşallah koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz.

Hedeflerimiz doğrultusunda faaliyet gösteren her kişi ve kurumlara devlet olarak iş ortağımız gözüyle bakıyoruz. Savunma sanayi vizyonun sözde kalmayıp proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Bunlardan 100 tanesi doğrudan teknoloji geliştirme ve araştırma projeleri. Seri üretim, prototip geliştirme alt sistem geliştirme önceliklerimiz arasındadır. Her türlü düzenleme ve teşviki hayata geçiriyoruz.

Bugün programımızın sonunda ismini açıklayacağım genel maksat helikopterimizin prototip testleri devam ediyor.

Türk silahlı kuvvetlerimizin imkanları yanında TUBİTAK'tan üniversitelerimize özel sektörümüze kadar geniş bi işbirliği alanı ortaya çıkmıştır. 5, MİLGEM gemisine ve denizaltılarımıza kadar bu alanda attığımız adımların isabetli olduğunu göstermiştir. Hava araçları konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. İnsansız hava aracı almak istiyorduk bugün git yarın gel, hiç olmasa kiralık verin yok. Kongre izin vermiyor deniyordu. Hamdolsun insansız hava aracını da yaptı şimdi daha da ileri gidecekler ve çok daha güçlüsünü yapacaklar.

ŞİMDİ YENİ BİR HAMLEMİZ VAR

Atak helikopterimiz şimdi yeni bir hamlemiz var görüşmeler devam ediyor. ATAK helikopterimiz en önemli hava araçlarımızdan biri haline geldi.

Kasırga, Bora gibi füzelerimiz seri üretim aşamasına gelirken yeni modellerle ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Önemli olan potansiyelimizi harekete geçirmek ve kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanmaktır.

Altay tankını seri üretim aşamasına getirdik. Bu tank TSK'nın hizmetine girecektir.

Radardan uyduya siber güvenlikten nano mikro otonom çalışmaları gibi pek çok çalışmayı titizlikle sürdürüyoruz. Bunların ihracatını yapana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz gece gündüz sürekli çalışacağız.

Bu süreçte çok acil olmayan hiç bir ürünün hiçbir malzemenin yurt dışından ithal edilmemesi talimatını buradan tüm kurumlarımıza veriyorum. Bizi kimseye muhtaç etmeyin. Bu millet bunu yapar.

Türkiye savunma sanayinde tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi üretebilir hale gelene kadar durmayacağız. Türkiye'nin Savunma Sanayi'nde olan çalışmaları zorunlu olan çalışmalardır. Ne zaman ülke olarak başımız dara düştüyse ciddi bir ambargoya maruz kaldık. Terörle mücadelemizin her safhasında bu tecrübeyi acı bir şekilde yaşadık.

Geride bunu destekleyecek gücünüz yoksa diğer her şey sadece sizi oyalayan birer araca dönüşebiliyor. Kuru laftan başka bir şey elinize geçmiyor.

ABD'LİLERE BUNUN SÜRDÜRÜLEMEZ OLDUĞUNU İFADE ETTİM

Suriye'de yaşananlardan çok ders aldık. Terör koridorunu orada inşa etmenin gayreti içerisindeler. Bizim stratejik ortaklarımız bunlar terörist değildir. Diyorlar bunlar PKK'nın yan kolları niçin kabul etmiyorsunuz. ABD'lilere bunun sürdürülemez olduğunu ifade ettim.

DEAŞ'a karşı bir şey yapacaksınız gel beraber yapalım bırakın bu teröristleri…

Şimdi “30 günde bunların hepsini temizleyeceğiz” diyorlar, göreceğiz…

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON

Sıra Fırat'ın doğusundaki terör öbeklerini dağıtma kararımızı hayata geçirmeye geldi.

Şimdi de teröristleri eğitiyorlar. ABD, bölücü terör örgütü unsurlarını sahaya sürdü. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Münbiç'te de inkar edilemez bir oyalama taktiği uyguladılar. Hala uygulanıyor.

Ayrıntılar Geliyor...