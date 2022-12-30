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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, çeşitli alanlarda Türkiye-Küba ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke arasında ekonomi başta olmak üzere işbirliğinin tahkim edilmesine yönelik adımların atılmasına büyük önem atfettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak Küba Milli Günü ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.

Mustafa Biçer

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