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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Cebrayıl’da Kumlak Tren İstasyonu ve Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ile Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumlak Tren İstasyonu temel atma törenine katıldı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'daki temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Cebrayıl ilindeki Kumlak Tren İstasyonu'nun temel atma törenine katıldı.

Erdoğan ve Aliyev sonrasında Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ile Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Erdoğan, temasları çerçevesinde Cebrayıl'da Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak ve ikili görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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